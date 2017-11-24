Самая комедийная актриса СССР Тамара Носова: интересные факты

Тамара Носова – настоящая звезда СССР. Ее незабываемые роли помнят по фильмам «Карнавальная ночь», «Свадьба в Малиновке», «Здравствуйте, я ваша тетя!». Что же еще известно об этой талантливой актрисе, которой сегодня, 21 ноября, могло исполниться 90 лет?

Конечно же, всем интересно, где и когда она родилась. Тамара появилась на свет 21 ноября 1927 года в Москве. Никто и не подозревал, что девочке суждено стать одной из самых знаменитых комедийных актрис времен СССР.

Звезда советской комедии окончила ВГИК. Руководителем ее курса оказался Борис Бибиков. Любопытно, что среди однокурсников артистки присутствовали такие знаменитые личности как Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова.

Впервые она оказалась на съемочной площадке благодаря Сергею Герасимову, предложившему студентке сыграть Валю Филатову в своей картине «Молодая гвардия». Персонаж Татьяна – близкая подруга главной героини фильма, Ульяны Громовой.

Но настоящая слава к ней пришла после фильма «Кавалер золотой звезды». В это время у нее закрутился роман с обаятельным дипломатом в Австрии. Всего после нескольких свиданий влюбленные вступили в брак и прожили шесть лет. Причины развода остались неизвестными. Уйдя от мужа, актриса вновь оказалась в столице.

Амплуа

Тамара Носова была первой актрисой, которая не побоялась воплотить на экране образ дуры. Амплуа она приобрела благодаря картине «Ревизор», в которой она сыграла пустоголовую молодую даму из провинции.

Критики восхищались ее фирменным пустым взглядом, умением смотреть на собеседника без всякого выражения. Довершали образ глупой барышни такие мелкие детали, как немного приоткрытый рот и покрасневшее лицо. О ней постоянно говорили режиссеры, ее успешной карьере завидовали многие актрисы, о творчестве часто рассказывали СМИ.

В кинематографическом багаже актрисы насчитывается около пятидесяти кинокартин. Немаловажную роль в творчестве Носовой занимала работа в фильмах для детей, среди которых знаменитые сказки «В тридевятом царстве» и «Огонь, вода и медные трубы».

Личная жизнь

Увы, личная жизнь актрисы не была так успешна, как ее карьера. Она была замужем четыре раза. После австрийского дипломата стала женой своего коллеги Юрия Боголюбова. Официально отношения зарегистрированы не были, однако совместная жизнь продолжалась в течение нескольких лет.

Следующим возлюбленным был писатель Виталий Губарев, они провели вместе шесть лет. Но из-за частых ссор супруги разошлись.

Четвертый свой брак звезда советского кино также не стала регистрировать, ведь ее избранником стал женатый человек — Николай Засеев. Он пытался расстаться с женой, однако та угрожала покончить с собой, мешала мужу общаться с дочерью.

Последние годы актриса вела замкнутый образ жизни. Несколько лет страдала склерозом, к тому же у нее была хроническая ишемия головного мозга. По данным СМИ, последние годы народная артистка России была абсолютно одинока и жила очень бедно, пенсии не хватало даже на квартплату.

Умерла актриса 25 марта 2007 года в Москве. Урна с прахом актрисы была захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.