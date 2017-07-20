«Самое интересное ещё впереди!»: как открывали «Шукшинские дни на Алтае»

Красная дорожка, литературные встречи, дождь и фото со звездами: как в Барнауле стартовали «Шукшинские дни на Алтае»
18 июля в Алтайском крае стартовали «Шукшинские дни на Алтае». Погода не радовала (шел дождь), но программа мероприятий была насыщенной.
В краевую столицу прилетели известные люди, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, музыкант Гарик Сукачев, внучка Шукшина Анна. Писатель Евгений Водолазкин провел литературную встречу, а вечером открылся XIX Шукшинский кинофестиваль.
Барнаульцы и гости краевой столицы вспоминали творчество Василия Макаровича и, конечно же, фотографировались со звездами.
Материалы по теме
Читайте также
- В Бийском краеведческом музее готовят выставку об истории создания города 0 11.Ноя
- Как в Барнауле провести первые февральские выходные и куда сходить? 0 03.Фев
- Автор «Аватара» и «Терминатора» снимет фильм про историю научной фантастики 0 17.Янв
- Барнаульский планетарий проводит городской конкурс «Рассвет космической эры» 0 04.Дек
- «Сердце порвал»: Александр Карлин о низких зарплатах работников культуры 0 26.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий