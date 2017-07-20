«Самое интересное ещё впереди!»: как открывали «Шукшинские дни на Алтае»

Красная дорожка, литературные встречи, дождь и фото со звездами: как в Барнауле стартовали «Шукшинские дни на Алтае»

18 июля в Алтайском крае стартовали «Шукшинские дни на Алтае». Погода не радовала (шел дождь), но программа мероприятий была насыщенной.

В краевую столицу прилетели известные люди, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, музыкант Гарик Сукачев, внучка Шукшина Анна. Писатель Евгений Водолазкин провел литературную встречу, а вечером открылся XIX Шукшинский кинофестиваль.

Барнаульцы и гости краевой столицы вспоминали творчество Василия Макаровича и, конечно же, фотографировались со звездами.

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