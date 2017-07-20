«Самое интересное ещё впереди!»: как открывали «Шукшинские дни на Алтае»

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 11:45

«Самое интересное ещё впереди!»: как открывали «Шукшинские дни на Алтае»

"Самое интересное ещё впереди!": как открывали "Шукшинские дни на Алтае"

Красная дорожка, литературные встречи, дождь и фото со звездами: как в Барнауле стартовали «Шукшинские дни на Алтае»

18 июля в Алтайском крае стартовали «Шукшинские дни на Алтае». Погода не радовала (шел дождь), но программа мероприятий была насыщенной.

В краевую столицу прилетели известные люди, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, музыкант Гарик Сукачев, внучка Шукшина Анна. Писатель Евгений Водолазкин провел литературную встречу, а вечером открылся XIX Шукшинский кинофестиваль.

Барнаульцы и гости краевой столицы вспоминали творчество Василия Макаровича и, конечно же, фотографировались со звездами.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии