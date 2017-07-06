Самолету Элтона Джона не дали разрешения на посадку из-за проведения G-20

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 11:46

Самолету Элтона Джона не дали разрешения на посадку из-за проведения G-20

Самолету Элтона Джона не дали разрешения на посадку из-за проведения G-20

Самолет не получил разрешения из-за введенных в аэропорту мер

Знаменитый певец и композитор Элтон Джон отменил свой  концерт, который должен был состояться 8 июля концерт в Гамбурге из-за проведения там в это время саммита «двадцатки». Об этом пишет «ТАСС».

Как сообщает издание, самолету исполнителя не дали разрешение на посадку. В свою очередь, исполнитель отметил, что очень сожалеет из-за отмены концерта. Также он сказал, что хочет извиниться перед своими зрителями. 

«Но я рад возможности провести концерт 5 декабря», — отметил Элтон Джон.

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 11:46
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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