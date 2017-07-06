Самолету Элтона Джона не дали разрешения на посадку из-за проведения G-20

Самолет не получил разрешения из-за введенных в аэропорту мер

Знаменитый певец и композитор Элтон Джон отменил свой концерт, который должен был состояться 8 июля концерт в Гамбурге из-за проведения там в это время саммита «двадцатки». Об этом пишет «ТАСС».

Как сообщает издание, самолету исполнителя не дали разрешение на посадку. В свою очередь, исполнитель отметил, что очень сожалеет из-за отмены концерта. Также он сказал, что хочет извиниться перед своими зрителями.

«Но я рад возможности провести концерт 5 декабря», — отметил Элтон Джон.