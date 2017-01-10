Самые красивые девушки и платья на церемонии вручения «Золотого глобуса»

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 15:45

Самые красивые девушки и платья на церемонии вручения «Золотого глобуса»

Самые красивые девушки и платья на церемонии вручения "Золотого глобуса"

Платья, актрисы и Голливуд

Церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» в 74-й раз прошла в Лос-Анджелесе. Триумфатором премии стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», который установил рекорд по количеству полученных статуэток. Их у картины сразу семь, в том числе за актерские работы, режиссуру и сценарий.

Премия «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Предлагаем вам посмотреть самые яркие образы, платья церемонии вручения второй по значимости премии в области американского кино.

 

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Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 15:45
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