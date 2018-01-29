Секреты применения специй

Обладая знаниями о свойствах специй, можно применять их, в разных целях. На Западе их используют, как добавку, для изменения вкуса различным блюдам. Вкусовой добавкой пользуются для усиления вкуса овощных салатов, маскировки различных запахов.

Специи выпускают в виде кубиков или порошка. Они стали сегодня необходимыми для изготовления кулинарных изделий. В интернете можно купить специи оптом на elpis.com.ua. Елпис обладает широким ассортиментом не только специй, но там можно подобрать со значительными скидками следующие группы товаров:

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чайные компании;

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. Специи способны не только изменить вкус продукта, но у них имеются множество других важных свойств.

1.Специи это источник разных микроэлементов, многих витаминов, аминокислот и различных масел.

Не все знают, что ваниль обладает многими необходимыми для организма элементами:

кальцием, калием, фосфором, натрием, железом.

Корица обладает витаминами (группы А, С, РР, В.) Кунжут содержит большое количество кальция. Лавровый лист обладает уксусной, валериановой и капроновой кислотой. Петрушка и известный всем укроп, в своём составе, имеют железо.

2. Специи имеют лекарственные свойства.

Куркуму используют, как антисептик так, как она обеззараживает и одновременно заживляет. В её составе имеется антиоксидант, под названием куркумин. Но она сильно печёт рану, поэтому детям использовать не рекомендуется. Куркума оказывает помощь при диарее, и отравлениях. Достаточно проглотить 1ч.л. порошка и запить водой. Для детей необходимо уменьшить дозу в зависимости от того, сколько лет ребёнку. Кроме этого куркуму используют для очищения крови, печени.

Кусочек имбиря улучшит пищеварение при ощущении тяжести в желудке. Его можно использовать для лечения простуды, если его бросить в чай с лимоном.

Кориандр поможет избавиться от признаков изжоги.

Кроме этого специи способны:

менять свойства продуктов; при приготовлении пищи заменять ингредиенты; применяться в косметологии.