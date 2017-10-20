Серебряный крестик – преимущества, тонкости ухода

Существуют украшения, которые постоянно находятся с человеком. К ним относятся серебряный крестик. Он является символом православной веры и выступает в роли элегантного дополнения к образу. Такое украшение, как крестик, встречается в разнообразных вариациях. Это может быть, как простое, миниатюрное изделие, так и массивное украшение, украшенное драгоценными камнями. Серебро является гипоаллергенным материалом. Поэтому, его нередко используют для производства украшений для детей. Кроме того, серебро – это долговечный, надежный материал, способный прослужить своему владельцу на протяжении длительного времени. Изящное украшение станет выгодным решением для человека любой возрастной категории. Уникальные целебные свойства серебра и антибактериальное воздействие – неоспоримые преимущества изделия.

Серебро – отличное решение для подарка

Серебро при грамотном уходе способно прослужить своему владельцу на протяжении длительного времени. Благородный металл всегда будет находиться на пике популярности и украсит любой образ. Такое изделие, как крестик из серебра, можно преподнести на любое праздничное мероприятие – день рождение, крестины, именины и т.д. Со временем серебряное украшение не лишиться своей эффектности.

Рекомендации по эксплуатации серебряных моделей

Для того чтобы украшение долго радовало глаз, можно воспользоваться следующими полезными рекомендациями по уходу за ним:

Если изделие потемнело, то существует масса методов, вернуть ему блеск. Действенный способ – белое кипячение. Прокипятить крестик требуется в соляной, серной кислоте. Также на изделие можно нанести слой серебра. Белый родий также помогает предотвратить потемнение.

Очищение серебряного изделия. Очистить крестик можно с использованием спирта, перекиси водорода, соли, лимонная кислота.

Если ваш приобрел зеленый окрас, то это свидетельствует о наличии в украшении большого количества меди. Восстановить привлекательность украшению поможет раствор трилона.

Механическая чистка. Выбирая данный метод, требуется проявить осторожность. Дело в том, что на металле могут оставаться царапины после такой обработки.

Грамотный уход за серебряным крестиком поможет увеличить срок его службы. Старайтесь отдавать предпочтение качественной продукции, приобретая ее в проверенных магазинах. К украшению должен быть предоставлен сертификат. Качественная продукция будет радовать вас и окружающих на протяжении длительного времени.