Сергей Лазарев заявил о приостановке своей музыкальной карьеры

Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 13:45

Сергей Лазарев заявил о приостановке своей музыкальной карьеры

Сергей Лазарев заявил о приостановке своей музыкальной карьеры

Певец собирается отложить гастроли ради спектаклей

Известный российский певец Сергей Лазарев заявил, что хочет приостановить карьеру певца и погрузиться в работу на театральной сцене. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на интервью артиста каналу «МИР».

Исполнитель отметил, что ему поступает много предложений из театра, поэтому он готов отложить музыкальные гастроли ради спектаклей. Лазарев собирается остановить свою певческую деятельность в 2019 году.

«Предложения определенные есть, но, скорее всего, это будет на 2019 год», — цитирует газета певца. Он подчеркнул, что планы составляют заранее, поскольку ему нужно «притормозить музыкальную историю на это время».

Подчеркивается, что Лазарев является приглашенным актером Московского драматического театра им. Пушкина и с большим успехом принимает участие в спектакля. Артист подчеркнул, что игра в театре для него сейчас — это приоритет.

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Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 13:45
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  • Настя Маркова

    Настя Маркова

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  • кристина

    кристина

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  • Екатерина

    Екатерина

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

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