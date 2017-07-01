Сергей Жуков из «Руки вверх» назвал Олега Яковлева добрейшим человеком

Исполнитель также добавил, что смерть Яковлева — это горе

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков заявил, что уход из жизни бывшего солиста «Иванушек International» Олега Яковлева — это настоящее горе. Слова артиста приводит издание RT.

Жуков добавил, что очень часто пересекался с Яковлевым по работе.

«Это очень грустно и страшно, в любом случае горе, так как остались семья, любимые люди и друзья», — сказал солист «Руки вверх», добавив, что Яковлев был добрейшим человеком, а также «абсолютно светлым, внеземным и вечно молодым».

Напомним, 47-летний экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столице рано утром в четверг, 29 января. Исполнитель находился в реанимации с двусторонним воспалением легких. Позже появилась информация, что причиной смерти Яковлева стал их отек.