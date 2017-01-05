Сериал «Шерлок» в Великобритании обогнал по рейтингам обращение королевы

Вторая серия 4-го сезона выйдет в ночь на 9 января

Первый эпизод четвертого сезона сериала BBC «Шерлок» стал самой популярной телепрограммой в Великобритании. Так по информации газеты The Guardian, 1 января новую серию посмотрело 8,1 миллиона человек, что составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории.

По этому показателю «Шерлоку» удалось обойти даже ежегодное рождественское обращение королевы Елизаветы (7,7 млн зрителей).

Однако стать абсолютным лидером телесмотрения на праздниках сериалу не удалось. Его обошли новогодний обратный отсчет и трансляция праздничного фейерверка (11,6 млн зрителей). Кроме того, первая серия нового сезона «Шерлока» уступила показателям прошлогоднего специального эпизода под названием «Безобразная невеста». Эту серию посмотрели 8,4 миллиона британцев.

Данных о российских рейтингах сериала о сыщике пока неизвестны. Вторая серия культового сериала выйдет на Первом канале в ночь на 9 января.