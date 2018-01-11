Шансонье Вилли Токарев выступил на Алтае. Фото

В развлекательном комплексе Altai Palace в Алтайском крае выступил 3 января шансонье Вилли Токарев. Зрители не только посетили концерт, но и смогли пообщаться с артистом. В соцсетях появились фотографии с певцом в алтайском казино.

«Какой же был хороший вечер в casino altaipalace и особенно в компании с легендой шансона», – пишут пользователи Instagram.

Вилен Иванович Токарев – советский, американский и российский певец и поэт. Знаменит исполнением песен в стиле «шансон». Трижды получал награду «Шансон года» в 2015, 2016 и 2017 году. Наиболее известен по песням «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь, всегда прекрасна». Является автором песни «Кто виноват?», которую исполнял Анатолий Королев, а также песни «Дождь», написанной для Эдиты Пьехи.

Публикация от @fotinanws_ Янв 3, 2018 at 7:11 PST

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