Шедевры Художественного музея Алтайского края отправятся в путешествие

Передвижная выставка «Шедевры Художественного музея – родному краю» в этом году посетит четыре территории региона. Проект, реализованный на средства губернаторского гранта, посвящен 60-летию ГХМАК.

В музее давно мечтали организовать передвижную выставку и знакомить с жемчужинами своих запасников жителей края. Но постоянно возить драгоценные полотна просто невозможно – может пострадать сохранность, слишком сложны транспортировка и страхование. И тогда сотрудники ГХМАК решили сделать цифровые репродукции двадцати пяти своих картин, размер в размер. В музее говорят, печать одной копии на натуральном холсте стоила в зависимости от размера от 3 до 5 тысяч рублей вместе с оформлением в багет. Воспроизвели шедевры русской живописи XVIII – начала ХХ века в фирме «Арт-мастер».

Замдиректора ГХМАК Татьяна Бондаренко рассказывает, что подобный опыт в России уже есть, в том числе у методического центра – Государственного Русского музея. Нечто подобное наши искусствоведы видели и в Туапсе в Доме-музее художника Александра Киселева. Так что идея не нова, но в нашем крае такого еще не делали.

– Работы на выставку подбирались таким образом, чтобы можно было грамотно построить экскурсию, связать одно произведение с другим, с именами художников и их становлением в искусстве, – объясняет Татьяна Бондаренко. – Естественно, вместе с работами мы отправляем в районные музеи и все методические материалы для экскурсий, афиши и буклет. И надеемся, что люди, увидев эти репродукции, поставят себе цель приехать в наш музей и воочию увидеть подлинники, а также другие наши коллекции и выставки.

Директор ГХМАК Инна Галкина вспоминает, как Третьяковская галерея и Русский музей размещали подобные огромные копии своих полотен прямо на улицах и фасадах зданий – такую практику в Барнауле тоже мечтают внедрить. Проект «Шедевры художественного музея – родному краю» здесь воспринимают как просветительский. Однако порой не только жители отдаленных районов, но и барнаульцы не знают, что в наших запасниках есть подлинные Тропинин, Саврасов, Айвазовский и другие великие имена русского и советского искусства. Причем работы такого качества и значимости, что их частенько просят на свои выставки столичные музеи.

– Я вспоминаю те времена, когда наши сотрудники ездили с лекциями по русскому искусству, выступали в селах и людям это было необходимо, – говорит искусствовед, заместитель директора музея по науке Наталья Царёва. – И хотя сегодня, в век Интернета, информация о любом художнике доступна в один клик, все равно когда об искусстве рассказывает специалист – это дорогого стоит.

Первым 25 цифровых репродукций получил Павловский историко-художественный музей им. Г.Ф. Борунова. Летом выставка поедет в Новоалтайский краеведческий музей им. Марусина, затем в выставочный зал Тальменского культурного центра, а завершит этот год в заринском городском Доме культуры «Строитель». И сейчас музей принимает заявки на следующий год.



КАРПОВА

Любовь

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