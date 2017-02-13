Широка Россия, а отдыхать дорого? Это неправда: 5 крутых бюджетных мест для празднования Нового года

Чем ближе новогодние праздники, тем больше концентрация вопросов «А ты где праздновать будешь?». По стандартной схеме, люди тянут с решением до последнего, буквально вынуждая себя выбирать из небольшого количества оставшихся свободными вариантов, цена на которые сильно бьет по семейному бюджету.
Вам повезло: БигПикча совместно с сервисом аренды недвижимости tvil.ru предлагает вашему вниманию подборку из пяти отличных бюджетных вариантов для празднования Нового года на Родине-матушке, в России.
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Устали от однообразия? Устройте себе празднование Нового года в… Крыму! Аренда этого небольшого (площадью всего 29 м²) солнечного домика в Ялте на 4 ночи обойдется вам всего в 11 800 рублей. До моря — 10 минут прогулочным шагом. Только не спешите брать с собой очень уж теплые вещи: обычно на Новый год температура в Ялте редко опускается ниже +5 градусов.
Любите рассекать по склонам гор на сноуборде или лыжах? Что ж, в таком случае вам дорога в Красную Поляну. Трехместный однокомнатный номер на 4 дня, с 31 декабря по 4 января, можно снять за 18 тысяч рублей. И катайтесь сколько влезет!
Еще одно предложение для любителей горнолыжного досуга — отправиться в Мурманскую область, кататься по склонам Хибин. Однокомнатная квартира в городе Кировске, рассчитанная на размещение двух гостей, обойдется вам в 16 тысяч рублей за 4 дня. До склонов — 200 метров.
Этот вариант наверняка понравится любителям городских прогулок: отель расположен в самом центре Нижнего Новгорода, на Большой Покровской улице, в полутора минутах ходьбы от Нижегородского кремля. Двухкомнатный номер класса люкс площадью 44 квадратных метра обойдется в 16 тысяч рублей за 4 дня проживания. Атмосфера старой доброй России вокруг — бесплатно!
Санкт-Петербург — всегда отличная идея. Отправиться праздновать Новый год в Северную Пальмиру можно без сумасшедших трат. К примеру, в этом милом арт-отеле, расположенном прямо за Казанским собором, можно снять двухместный номер класса комфорт за 24 тысячи рублей (4 ночи, 31 декабря — 4 января). А про огромное количество развлечений на любой вкус — от легендарных питерских баров до вездесущих картинных галерей — вам, наверное, рассказывать нет смысла.
Можно снять двухместный номер класса комфорт за 24 тысячи рублей (4 ночи, 31 декабря — 4 января). А про огромное количество развлечений на любой вкус — от легендарных питерских баров до вездесущих картинных галерей — вам, наверное, рассказывать нет смысла.
Источник: bigpicture.ru
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