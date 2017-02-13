Широка Россия, а отдыхать дорого? Это неправда: 5 крутых бюджетных мест для празднования Нового года

Чем ближе новогодние праздники, тем больше концентрация вопросов «А ты где праздновать будешь?». По стандартной схеме, люди тянут с решением до последнего, буквально вынуждая себя выбирать из небольшого количества оставшихся свободными вариантов, цена на которые сильно бьет по семейному бюджету.

Вам повезло: БигПикча совместно с сервисом аренды недвижимости tvil.ru предлагает вашему вниманию подборку из пяти отличных бюджетных вариантов для празднования Нового года на Родине-матушке, в России.

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