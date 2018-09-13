«Шишковка» приглашает школьников на поиски карты сокровищ

Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова реализует в сентябре проект «Карта сокровищ» в связи с началом учебного года. В течение целого месяца школьники смогут участвовать в квесте, цель которого – поиск заветной карты, открывающей доступ к сокровищам.
Участвовать в квесте могут школьники 8-10 классов. В процессе игры они познакомятся с фондом библиотеки, ее ресурсами и возможностями. Это полезно для обучения и развлечения, сообщают в библиотеке.
В финале ребята получат электронные читательские билеты.
Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку по телефону (3852)506-630 или электронной почте biblio-reklama@mail.ru. Для прохождения квеста собирают группы от 10 человек.
Фото: краевая библиотека им. Шишкова.
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