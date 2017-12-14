Школьница из Барнаула победила на Международном конкурсе «Щелкунчик»

mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 23:45

Школьница из Барнаула победила на Международном конкурсе «Щелкунчик»

Школьница из Барнаула победила на Международном конкурсе «Щелкунчик»

Воспитанница барнаульской детской музыкальной школы №5 Софья Колтакова стала победителем Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», итоги которого подвели в Москве. 

На конкурс 10-летняя скрипачка ездила со своим педагогом Светланой Чекановой. В первом туре барнаульская участница набрала 33 балла из 36 возможных, а после второго удостоилась звания дипломанта, сообщает администрация краевой столицы.

Софья – уже четвертый победитель этого конкурса из пятой музыкальной школы. В разные годы победы одерживали Валерия Абрамова, Вероника Дерышева и Маргарита Гладышева.

 «Щелкунчик» – один из самых престижных конкурсов в стране. Каждый год он вызывает бурный интерес у ценителей классической музыки и позволяет молодым исполнителям показать свое мастерство, а также набраться профессионального опыта. 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 23:45
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