Школьница из Барнаула победила на Международном конкурсе «Щелкунчик»

Воспитанница барнаульской детской музыкальной школы №5 Софья Колтакова стала победителем Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», итоги которого подвели в Москве.
На конкурс 10-летняя скрипачка ездила со своим педагогом Светланой Чекановой. В первом туре барнаульская участница набрала 33 балла из 36 возможных, а после второго удостоилась звания дипломанта, сообщает администрация краевой столицы.
Софья – уже четвертый победитель этого конкурса из пятой музыкальной школы. В разные годы победы одерживали Валерия Абрамова, Вероника Дерышева и Маргарита Гладышева.
«Щелкунчик» – один из самых престижных конкурсов в стране. Каждый год он вызывает бурный интерес у ценителей классической музыки и позволяет молодым исполнителям показать свое мастерство, а также набраться профессионального опыта.
Читайте также
- Проект «Преображение» необходим каждой женщине 0 18.Апр
- Как барнаульцам провести время на выходных и где побывать 11 и 12 марта? 0 10.Мар
- Родина, будь счастлива! 0 30.Июл
- Балет «Тодес» привезет в Барнаул уникальный спектакль из лучших номеров 0 11.Мар
- Скрипач, рокеры и Кадышева. Кто «зажигал» на Дне Барнаула в разные годы? 0 12.Июл
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
виктор
как купить этот стул-стремнкуяЧитать статью
-
малик
ужасная играЧитать статью
-
Светлана
Здравствуйте, я оточилась 9 классов ,потом поступила учится в своем городе , меня отчислили , хочу поступить учится в…Читать статью
-
Татьяна
А общежитие есть?Читать статью
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий