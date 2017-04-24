Шнуров анонсировал новый клип, где снялась обнаженная Светлана Ходченкова

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 15:45

Шнуров анонсировал новый клип, где снялась обнаженная Светлана Ходченкова

Шнуров анонсировал новый клип, где снялась обнаженная Светлана Ходченкова

Премьера клипа назначена на 27 апреля

Лидер группировки «Ленинград» на странице своего аккаунта в Instagram показал несколько фрагментов еще не вышедшего клипа.

Судя по видео, в съемках участвовала знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова. В новом клипе группы она снялась обнаженной.

Премьера клипа запланирована на 27 апреля. 

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Автор: Александр Апрель 24, 2017 15:45
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