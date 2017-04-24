Шнуров анонсировал новый клип, где снялась обнаженная Светлана Ходченкова

Премьера клипа назначена на 27 апреля
Лидер группировки «Ленинград» на странице своего аккаунта в Instagram показал несколько фрагментов еще не вышедшего клипа.
Судя по видео, в съемках участвовала знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова. В новом клипе группы она снялась обнаженной.
Премьера клипа запланирована на 27 апреля.
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