Шнуров сообщил, когда запишет альбом детских песен

Музыкант собирается вернуться к альбому «с новыми идеями» в 2018 году

Лидер известной российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что собирается написать альбом детских песен в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Напомним, что в минувшем году музыкант презентовал композицию для передачи «С добрым утром, малыши», заявив, что после этого может последовать целый альбом песен для детей.

Шнуров выразил надежду, что сможет начать работу над ним в 2018 году, после того как коллектив «откатает это двадцатилетие». «Я с новыми идеями вернусь к этому альбому», — приводит агентство слова музыканта.

Отмечается, что в текущем году группа отмечает двадцатилетний юбилей, в честь чего «Ленинград» выступит на сцене стадиона «Открытие Арена» 13 июля. Шнуров заявил, что коллектив «постарается собрать этот огромный стадион», отметив, что ранее на данной площадке в основном выступали иностранные звезды.

Кроме этого, музыкант вспомнил, что его «крещение как вокалиста» произошло именно в российской столице около 20 лет назад (в 1998 году), когда группа приехала на концерт в ДК Горбунова без бывшего тогда солистом Игоря Вдовина, в результате чего басисту Шнурову пришлось выйти к микрофону самому.