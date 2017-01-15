Шнуров выбрал три лучшие фотожабы, за которые даст поклонникам деньги

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 01:45

Шнуров выбрал три лучшие фотожабы, за которые даст поклонникам деньги

Шнуров выбрал три лучшие фотожабы, за которые даст поклонникам деньги

Шнуров пообещал авторам лучших фотожаб по 100 тысяч рублей

Лидер группы «Ленинград» утром в субботу, 14 января, подвел итоги конкурса на лучшие фотожабы. Трем победителям в этом конкурсе он обещал по 100 тысяч рублей.

Ранее музыкант на своей странице в соцсети опубликовал афишу к предстоящему концерту его группы в честь 20-летия. Под афишей он подписал: 

«Из этой афиши сделайте прикольную фотожабу, разместите ее с хештегом #двадцатьлетленинградости Лучшие три, на мой вкус, получат по 100 тыс руб. Срок два дня. Удачи».

В итоге, победу одержали, как и обещал певец, три человека. На первом творении бабочку Шнурова поправляют женские руки, на второй он представлен в образе Ванги, а на третьей работе к портрету певца добавлена подпись: «Папа, не пей. Без меня».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии