Шнуров выбрал три лучшие фотожабы, за которые даст поклонникам деньги

Шнуров пообещал авторам лучших фотожаб по 100 тысяч рублей
Лидер группы «Ленинград» утром в субботу, 14 января, подвел итоги конкурса на лучшие фотожабы. Трем победителям в этом конкурсе он обещал по 100 тысяч рублей.
Ранее музыкант на своей странице в соцсети опубликовал афишу к предстоящему концерту его группы в честь 20-летия. Под афишей он подписал:
«Из этой афиши сделайте прикольную фотожабу, разместите ее с хештегом #двадцатьлетленинградости Лучшие три, на мой вкус, получат по 100 тыс руб. Срок два дня. Удачи».
В итоге, победу одержали, как и обещал певец, три человека. На первом творении бабочку Шнурова поправляют женские руки, на второй он представлен в образе Ванги, а на третьей работе к портрету певца добавлена подпись: «Папа, не пей. Без меня».
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