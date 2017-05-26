Шоу-театр песни «Каприз» 25 мая отмечает свой 30-летний юбилей

Концерт, посвященный юбилею коллектива, пройдет концертном зале «Сибирь»



Пожалуй, самый известный творческий коллектив Алтая – шоу-театр песни «Каприз» имени Е. Щербаковой – готовится отметить 30-летний юбилей. Он по праву является брендом нашего региона и регулярно выступает на городских и краевых мероприятиях, таких как «Фестиваль Михаила Евдокимова», «Фестиваль хорошей музыки Евгения Росса».

Вокалисты шоу-театра становились лауреатами и призерами многих всероссийских и международных конкурсов: «Утренняя звезда» в Москве, «Волшебная песня» в Болгарии, «Надежда Европы» в Сочи, «Цветущая Чехия» в Праге, «Бегущая по волнам» в Германии, «Славянский базар» в Витебске.

Высокий уровень подготовки юных артистов отмечали и звезды российского шоу-бизнеса, с которыми алтайские ребята выступали на одной сцене: Александр Маршал, Вилли Токарев, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Олег Газманов.

«Каприз» – это не просто музыкальная студия, а шоу-театр песни под руководством Анны Капленко. Среди дисциплин – хореография, актерское мастерство, вокал. Коллектив имеет многолетнее сотрудничество с Музыкальной школой №2, где дети изучают фортепиано, сольфеджио, музыкальную литературу.

Сейчас в шоу-театре занимаются 60 человек разного возраста, с 3 лет и старше. В репертуаре артистов произведения различных музыкальных направлений: популярные композиции, западная классика, стилизованные народные песни, акапельные произведения.

За время существования коллектива более 500 ребят стали выпускниками «Каприза». Например, это известные на всю страну Роман Кашкаров и Иван Чебанов, участники проекта «Голос». Главная задача «Каприза» – воспитать детей не музыкантами, а лучшими в своей профессии, дать гармоничное развитие личности.

Концерт, посвященный 30-летию коллектива, пройдет 25 мая в концертном зале «Сибирь».