«Шукшинские дни на Алтае» проходят в селе Сростки — малой родине Шукшина

В селе на улице Правды Шукшина идут народные гуляния

В субботу, 22 июля, центр Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» переместился на малую родину Василия Шукшина — в Сростки, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

В селе на улице Правды Шукшина идут народные гуляния — народные мастера и творческие коллективы общаются с гостями, показывают свою работу, раскрывают секреты мастерства. Приехавших в село привлекает книжная выставка-ярмарка «Издано в Алтайском крае», не проходят они и мимо мобильного пункта Центра медицинской профилактики. Своих зрителей заманили песенный фестиваль «В гостях у Шукшина» и творческая акция «Читаем Шукшина».

В Мемориальной библиотеке Василия Шукшина проходит традиционная для фестиваля встреча с писателями, которые в этом году принимают участие в «Литературном перекрестке». В числе собеседников — главный редактор журнала «Роман-газета», писатель Юрий Козлов (Москва), литературовед, писатель, обладатель российской национальной литературной премии «Большая книга» Евгений Водолазкин (Москва), поэт и прозаик, сопредседатель правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России, Губернаторской премии Роберта Рождественского Александр Кердан (Екатеринбург), поэт, член Союза писателей СССР, член-корреспондент Академии поэзии Владимир Молчанов (Белгород), поэтесса, обладатель премии Президента РФ для молодых деятелей культуры 2010 года, «Писатель года» по версии журнала «Рандеву» (2010 год) Мария Маркова (Вологда).

Вдумчивые читатели внимательно слушают поэтов и писателей, задают волнующие их вопросы. Спрашивают и о том, чем живет современная литература, и о том, чьи произведения волнуют приехавших в Сростки литераторов, и о том, что вкладывается в понятие «экология литературы», когда и почему писатель обращается к современной ему действительности или к истории.

Этот разговор продолжится на Пикете, где по традиции пройдет художественно-публицистическая программа «Земля Шукшина», которая официально закроет XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль.

Затем на сцену выйдет группа «Лев Шапиро и друзья». Завершится день показом фильма Гарика Сукачева «То, что во мне». Документальный фильм с элементами игрового кино — совместный проект музыканта с телеканалом «Первый» и Русским географическим обществом.