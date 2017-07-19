Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле. Видео

Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 21:45

Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле. Видео

Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле. Видео

18 июля в Барнауле и Алтайском крае стартовал Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

С 18 по 22 июля барнаульцев и гостей региона ждет насыщенная культурная программа. Открывается фестиваль традиционно в Барнауле, а продолжится в родном селе Василия Шукшина – Сростки.

В краевую столицу уже прилетели известные актеры и писатели, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, рок-музыкант, композитор Гарик Сукачёв.

Корреспонденты Amic.ru предлагают вам присоединиться к фестивалю и посмотреть в прямом эфире торжественное открытие XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

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Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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