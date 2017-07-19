Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле. Видео

18 июля в Барнауле и Алтайском крае стартовал Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»
С 18 по 22 июля барнаульцев и гостей региона ждет насыщенная культурная программа. Открывается фестиваль традиционно в Барнауле, а продолжится в родном селе Василия Шукшина – Сростки.
В краевую столицу уже прилетели известные актеры и писатели, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, рок-музыкант, композитор Гарик Сукачёв.
Корреспонденты Amic.ru предлагают вам присоединиться к фестивалю и посмотреть в прямом эфире торжественное открытие XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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