Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле. Видео

18 июля в Барнауле и Алтайском крае стартовал Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

С 18 по 22 июля барнаульцев и гостей региона ждет насыщенная культурная программа. Открывается фестиваль традиционно в Барнауле, а продолжится в родном селе Василия Шукшина – Сростки.

В краевую столицу уже прилетели известные актеры и писатели, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, рок-музыкант, композитор Гарик Сукачёв.

Корреспонденты Amic.ru предлагают вам присоединиться к фестивалю и посмотреть в прямом эфире торжественное открытие XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.