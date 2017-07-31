«Ситуация в мире безумна»: Пол Маккартни посвятил песню Дональду Трампу

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Участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни намекнул, что посвятил президенту США Дональду Трампу свою новую песню. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Маккартни во время встречи со студентами сказал, что «иногда ситуация в мире настолько безумна, что вы должны обратить на нее внимание».

Пока нет детальной информации о словах новой песни. Между тем ранее лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер посвятил две новые песни политике.