Скачать ГТА Сан Андрес или ГТА 3 на Android?

Grand Theft Auto (GTA) — это целая серия культовых мультиплатформенных компьютерных игр, созданием которых занимается компания Rockstar Games. Самые яркие представители этой франшизы, а именно GTA III и GTA San Andreas теперь доступны на Android устройствах, и все поклонники серии смогу в полной мере насладится любимой игрой прямо с экрана собственного смартфона или планшета.

Ключевой особенностью всех игр линей является то, что вам приходится играть не за положительного героя, а за довольно незначимого и бедного преступника находящегося посреди огромного города, который по мере прохождения сюжета (выполнение заданий, покупка недвижимости) продвигается по преступной карьерной лестнице. Помимо основных миссий, львиную долю из которых составляют различные убийства, разборки и ограбления банков, вам предлагаются дополнительные задания, такие как: вождение такси или скорой помощи, работа курьером, сутенерство и некоторые другие которые помогут вам развлечь себя в игре и подзаработать немного деньжат.

ГТА Сан Андреас

Андроид версия игры ГТА Сан Андрес была выпущена значительно позже 3й версии, и получила еще большее признание и популярность. Она является одной из самых известных и продаваемых игр компании за все время. Она стала значительно продуманней, интереснее и красочней в сравнении с предыдущими версиями.

Ключевые отличия от предыдущих версий:

Значительно увеличился игровой город;

Графика стала более детальной и проработанной.

Увеличилась в несколько раз продолжительность сюжетной линии.

Главный герой научился плавать.

Также мобильная версия приложения получила ряд улучшений:

Была улучшена и оптимизирована для мобильных устройств графика.

Появилась поддержка синхронизации игры с сервисом Rockstar.

Управление стало более удобным и разным для бега и для вождения.

Добавили функции настройки графики для каждого устройства.

Однако с увеличением качества графики и игрового процесса в целом, произошло и значительное увеличение минимальных системных требований:

Процессор с 2-4 ядрами и частотой от 1,5 Ггц для 2х ядер и 1,2 для 4.

3 ГБ свободной памяти;

Андроид 3.0 и выше;

1ГБ оперативной памяти.

ГТА 3

ГТА 3 вышла одной из первых в серии и была первой 3D игрой из линейки. И сразу получила всеобщее одобрение и обожание став одной из самых продаваемых игр того времени. Она имеет ряд особенностей:

Довольно обширный и очень детально проработанный (на свое время) город Либерти-Сити, в котором динамически меняется окружение без участия игрока (меняются погодные условия, есть день и ночь, ездят машины, гуляют пешеходы и т.д.)

Большое количество разнообразного оружия от обычной бейсбольной биты до снайперской винтовки.

Различные модели автомобилей и одежды для персонажа.

Геймплей специально оптимизированный для сенсорных устройств.

Удобное и полностью настраиваемое управление.

Многочасовая сюжетная линия.

Большим преимуществом мобильной версии ГТА 3 являются низкие системные требования, а именно:

Минимум двухъядерный процессор с частотой от 1Ггц;

1 ГБ свободной памяти;

Андроид 2.1 и выше;

256 МБ оперативной памяти.

Скачать Grand Theft Auto San Andreas или 3?

Просуммировав можно сказать, что каждый волен выбирать какая из частей ему больше по душе, однако не стоит забывать, что для установки ГТА Сан Андреас вам понадобится достаточно мощное устройство.

Для установки данных игр вам будет необходимо скачать установщик и кеш к нему, и после установки самой программы поместить кеш в папку с игрой. А скачать любую из этих игр и кеш к ним вы сможете с сайта top-android.org.