Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 17:45

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Смерть актера Сергея Кудрявцева, сыгравшего роль в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей», стала трагическим известием для почитателей его творчества.

Он скончался 1 ноября в Санкт-Петербурге на 57 году жизни. Об этом говорится на сайте театра Ленсовета. Уточняется, что актер умер от тяжелой и продолжительной болезни. Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в театре Ленсовета 3 ноября.

Согласным данным в Википедии, Кудрявцев родился в Силламяэ, Эстония, 21 сентября 1961 года. В 1983 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где проходил обучение на курсе Игоря Горбачева. В 2004 году получил роль Николая Антоновича Татаринова в знаменитом мюзикле «Норд-Ост». С 2005 года и до самой смерти — актер театра имени Ленсовета.

В кино и сериалах сыграл более сорока ролей, в том числе — в «Бандитском Петербурге», «Идиоте», «Убойной силе», «Ментовских войнах» и «Гадких лебедях» по Стругацким.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 17:45
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