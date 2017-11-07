Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Смерть актера Сергея Кудрявцева, сыгравшего роль в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей», стала трагическим известием для почитателей его творчества.
Он скончался 1 ноября в Санкт-Петербурге на 57 году жизни. Об этом говорится на сайте театра Ленсовета. Уточняется, что актер умер от тяжелой и продолжительной болезни. Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в театре Ленсовета 3 ноября.
Согласным данным в Википедии, Кудрявцев родился в Силламяэ, Эстония, 21 сентября 1961 года. В 1983 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где проходил обучение на курсе Игоря Горбачева. В 2004 году получил роль Николая Антоновича Татаринова в знаменитом мюзикле «Норд-Ост». С 2005 года и до самой смерти — актер театра имени Ленсовета.
В кино и сериалах сыграл более сорока ролей, в том числе — в «Бандитском Петербурге», «Идиоте», «Убойной силе», «Ментовских войнах» и «Гадких лебедях» по Стругацким.
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