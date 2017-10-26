Скончался басист из легендарной группы AC/DC

Рок-музыкант из Австралии Джордж Янг, который играл в легендарных группах AC/DC и Easybeats, скончался в возрасте 70 лет. Об этом заявила сама группа AC/DC на своей странице в Facebook.

«С болью в сердце вынуждены объявить об уходе нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC», – говорится в сообщении.

Джордж Рэдберн Янг некоторое время был басистом в AC/DC. Также являлся продюсером звукозаписи. Группу Easybeats он основал совместно с нидерландским музыкантом Гарри Вандой. Янг был соавтором многих известных песен группы вместе с вакалистом Стиви Райтом и Гарри Вандой.

Фото: Facebook.com.