Скончался басист из легендарной группы AC/DC

Рок-музыкант из Австралии Джордж Янг, который играл в легендарных группах AC/DC и Easybeats, скончался в возрасте 70 лет. Об этом заявила сама группа AC/DC на своей странице в Facebook.
«С болью в сердце вынуждены объявить об уходе нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC», – говорится в сообщении.
Джордж Рэдберн Янг некоторое время был басистом в AC/DC. Также являлся продюсером звукозаписи. Группу Easybeats он основал совместно с нидерландским музыкантом Гарри Вандой. Янг был соавтором многих известных песен группы вместе с вакалистом Стиви Райтом и Гарри Вандой.
Фото: Facebook.com.
Читайте также
- В «Воскресенье» будет праздник! 4 20.Авг
- Сергей Безруков сыграет в сериале «Охота на дьявола» 0 14.Дек
- Приближаются «Шукшинские дни на Алтае» 1 13.Июл
- Трейлер 7 сезона «Игр престолов» стал самым просматриваемым в истории ТВ 0 28.Май
- В Алтайском театре драмы состоялась премьера спектакля «Очень простая история» 0 10.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Альбина
Отличный посредник.Читать статью
-
Альбина
Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.Читать статью
-
Екатерина
А какой проходной балл???Читать статью
-
Андрей
Нравится статьяЧитать статью
-
Анна
Какие предметы нужно сдавать что бы поступить на специалиста по туризму ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий