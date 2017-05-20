Скончался лидер легендарной группы Soundgarden Крис Корнелл

Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 11:45

Скончался лидер легендарной группы Soundgarden Крис Корнелл

Скончался лидер легендарной группы Soundgarden Крис Корнелл

Смерть музыканта называют «внезапной и неожиданной»

Лидер известных музыкальных коллективов Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл скоропостижно скончался в США на 53-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Официальный представитель музыканта Брайан Бамбери отметил, что смерть Криса Корнелла стала «внезапной и неожиданной». По его словам, кончина рокера повергла в шок всю его семью.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства смерти Корнелла.

Все творческое наследие Криса вписывается в канву так называемой сиэтлской волны рок-музыки. В 1984 году им была основана легендарная группа Soundgarden. Этот коллектив снискал мировую славу вместе с такими командами, как Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam.

Когда Soundgarden распались, Корнелл начал играть в составе Audioslave в качестве фронтмена, а затем занимался сольным творчеством.

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Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 11:45
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