Скончался лидер легендарной группы Soundgarden Крис Корнелл

Смерть музыканта называют «внезапной и неожиданной»

Лидер известных музыкальных коллективов Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл скоропостижно скончался в США на 53-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Официальный представитель музыканта Брайан Бамбери отметил, что смерть Криса Корнелла стала «внезапной и неожиданной». По его словам, кончина рокера повергла в шок всю его семью.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства смерти Корнелла.

Все творческое наследие Криса вписывается в канву так называемой сиэтлской волны рок-музыки. В 1984 году им была основана легендарная группа Soundgarden. Этот коллектив снискал мировую славу вместе с такими командами, как Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam.

Когда Soundgarden распались, Корнелл начал играть в составе Audioslave в качестве фронтмена, а затем занимался сольным творчеством.