Скончался основатель ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев

Музыканта не стало на 82-м году жизни

Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев умер 4 января в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на официальной странице ансамбля в социальной сети «ВКонтакте».

«На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище — «Поющие гитары», художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, причиной смерти музыканта мог стать сердечный приступ.

«Поющие гитары» — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Самыми известными композициями коллектива стали песни «Синяя песня» и «Песенка велосипедистов».