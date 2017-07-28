Скончался режиссер Александр Столяров

Столяров снял более 100 документальных и художественных картин
Режиссер, сценарист и писатель Александр Столяров скоропостижно скончался на 58-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов на своем сайте.
«Светлый, добрый, с удивительно самобытным талантом — таким запомнится коллегам и зрителям Александр Столяров», — говорится в сообщении.
За 20 лет работы в кино Столяров снял более 100 документальных и художественных картин. Он был номинантом премий «Ника» и ТЭФИ. Два года назад был выпущен сборник его лучших рассказов «Неправильная сказка».
«Снимая по несколько фильмов в год, работая над сценариями или прозой, Александр стремился сделать по максимуму в этой жизни, словно знал, что век его на Земле короток, и боялся не успеть. Он успел очень многое — снял фильмы, выпустил сборник, создал свой театр», — сообщает Союз кинематографистов.
Прощание состоится 27 июля в Москве.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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