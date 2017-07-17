Скончался родоначальник фильмов о зомби Джордж Ромеро

Самая известная картина режиссера — «Ночь живых мертвецов»

Американский режиссер Джордж Ромеро, снявший фильм «Ночь живых мертвецов», скончался в США в возрасте 77 лет.

«Он умер спокойно, во сне, после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семью, много друзей и кинематографическое наследие, которому удалось пройти испытание временем и которое продолжит существовать», — приводит агентство «Франс Пресс» слова менеджера Криса Ро.

Джордж Эндрю Ромеро родился в Бронксе в Нью-Йорке 4 февраля 1940 года. Он учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге и в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств.

Широкую известность режиссер получил после картины «Ночь живых мертвецов» 1968 года, которая задала тон фильмам о зомби на долгие десятилетия. После Ромеро сделал несколько продолжений: «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Земля мертвых», «Дневники мертвых» и «Выживание мертвецов».

Помимо франшизы про зомби, Ромеро был автором сценария либо режиссером в картинах «Сумасшедшие» (1973), «Рыцари на колесах» (1981), а также работал над эпизодами документального телефильма 1970-х годов «Победители».