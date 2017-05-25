Скончался внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский

Прощание с известным режиссером состоится в театре Российской Армии
Известный режиссер театра Российской Армии, народный артист РФ, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский умер вечером во вторник, 23 мая, в больнице после тяжелой болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.
Агентство уточняет, что Бурдонский скончался в возрасте 75 лет. Прощание с режиссером состоится в театре. Время гражданской панихиды, похорон огласят позднее.
Александр Бурдонский являлся советским и российским режиссёром-постановщиком Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Среди его постановок – «Игра на клавишах души», «Дама с камелиями», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут» и другие. Александр Бурдонский — сын Василия Сталина, внук Иосифа Сталина.
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