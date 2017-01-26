Скорсезе против Бондарчука: главные премьеры недели в кино

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 10:45

Скорсезе против Бондарчука: главные премьеры недели в кино

Скорсезе против Бондарчука: главные премьеры недели в кино

Рассказываем, на что пойти в кинотеатры

На этой неделе в широкий российский прокат выходит новый фильм классика Мартина Скорсезе «Молчание», который он мечтал снять около 30 лет, а также главный российский блокбастер года — «Притяжение» Федора Бондарчука. Рассказываем вам про обе картины.

«Молчание»

Режиссер — Мартин Скорсезе

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нильсон

Мартин Скорсезе снимал свою новую картину несколько лет. «Молчание» ждали на Каннском и Венецианском кинофестивалях, но автор «Таксиста» и «Авиатора» не успел закончить монтаж. Изначально фильм должен был длиться более трех часов, но после вмешательства студии Скорсезе сократил продолжительность до 2 часов 40 минут.

По сюжету, в XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять Евангелие. Картина является экранизацией романа Сюсаку Эндо.

В главной роли молодые актеры Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. В роли их наставника выступает Лиам Нилсон.

В США картину увидели в конце года, а в России эпический фильм классика мирового кино появится на оригинальном языке с субтитрами. Смотреть в залах сети «Киномир» и «Пионере».

«Притяжение»

Режиссер — Федор Бондарчук

В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков

Один из самых успешных современных российских режиссеров Федор Бондарчук после военной драмы «Сталинград» вновь возвращается к жанру фантастического кино. По сюжету, в столичном районе Чертаново падает неопознанный летающий объект. К месту крушения стягиваются представители силовых структур, которые готовятся вступить в контакт с пришельцами. Съемки проходили под знаком строгой секретности в разных районах Москвы, в том числе на объектах Министерства обороны с участием новейшей военной техники российских Вооруженных сил.

Ленту будут демонстрировать в самом передовом формате IMAX 3D. Фильм выйдет в прокат одновременно в России и в Китае.

Фильмы Федора Бондарчука — всегда событие, поэтому на «Притяжение» рекомендуем обязательно сходить.

 

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 10:45
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