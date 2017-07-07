Слишком живые: фото с удивительной выставки кукол на Алтае

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 01:45

Слишком живые: фото с удивительной выставки кукол на Алтае

Слишком живые: фото с удивительной выставки кукол на Алтае

Шаманы, сирины, скифы и таинственные принцессы — показываем, что кроется «По ту сторону реальности»

Если параллельная Вселенная и существует, то она здесь, на выставке необычных кукол «По ту сторону реальности» в Царской охоте на Алтае.

В то, что это куклы — верится с трудом. Каждая их деталь настолько проработана, что они больше напоминают затаившихся персонажей, спустившихся с Тибетских гор, или сошедших в наш мир со страниц русских-народных сказок, мифов, энциклопедий.

В общем, смотрите, и добро пожаловать по ту сторону реальности.

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Автор: Александр Июль 7, 2017 01:45
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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