Слишком живые: фото с удивительной выставки кукол на Алтае

Шаманы, сирины, скифы и таинственные принцессы — показываем, что кроется «По ту сторону реальности»

Если параллельная Вселенная и существует, то она здесь, на выставке необычных кукол «По ту сторону реальности» в Царской охоте на Алтае.

В то, что это куклы — верится с трудом. Каждая их деталь настолько проработана, что они больше напоминают затаившихся персонажей, спустившихся с Тибетских гор, или сошедших в наш мир со страниц русских-народных сказок, мифов, энциклопедий.

В общем, смотрите, и добро пожаловать по ту сторону реальности.

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