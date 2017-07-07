Слишком живые: фото с удивительной выставки кукол на Алтае

Шаманы, сирины, скифы и таинственные принцессы — показываем, что кроется «По ту сторону реальности»
Если параллельная Вселенная и существует, то она здесь, на выставке необычных кукол «По ту сторону реальности» в Царской охоте на Алтае.
В то, что это куклы — верится с трудом. Каждая их деталь настолько проработана, что они больше напоминают затаившихся персонажей, спустившихся с Тибетских гор, или сошедших в наш мир со страниц русских-народных сказок, мифов, энциклопедий.
В общем, смотрите, и добро пожаловать по ту сторону реальности.
Материалы по теме
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
-
Екатерина
Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?Читать статью
-
Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
-
Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
-
Александр
На сварчика когда документы сдовать,Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий