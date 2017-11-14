СМИ: Американская компания снимет сериал о династии Романовых

mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 23:46

СМИ: Американская компания снимет сериал о династии Романовых

СМИ: Американская компания снимет сериал о династии Романовых

Компания Netflix намерена снять сериал о падении династии Романовых «Последние цари». По информации СМИ, съемки будут достаточно дорогостоящими. В сериале объединят документальную хронику и реконструкцию событий. 

Компания приобрела права на съемки такого сериала у кинокомпании Nutopia, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Deadline. Многосерийный фильм будет состоять из шести эпизодов. Премьеру запланировали уже на 2018 год, но точная дата пока неизвестна. Сериал поведает историю о падении династии Романовых и гибели царской семьи.

Стоит отметить, что в России общественный резонанс в этом году вызвал фильм «Матильда». Он оброс скандалами задолго до выхода на экраны. Сюжет рассказывает об отношениях наследника престола будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм, а представители общественной организации «Царский крест» назвали картину антироссийской.

Фото: wikimedia.org, Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 23:46
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