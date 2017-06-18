СМИ: американская певица Бейонсе родила двойню

Официального подтверждения информации со стороны представителей певицы пока не поступало

Известная американская певица Бейонсе родила двойню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал People.

По данным источников, певица вместе с ее мужем, известным рэпером Jay-Z, счастливы и уже делятся данной новостью с членами семьи и близкими друзьями.

Агентство пишет, что пол детей, а также их имена и точная дата рождения не указаны. При этом РИА Новости отмечает, что Уточняется, двойня родилась ранее на текущей неделе. Подчеркивается, что официально данную информацию еще не подтверждали представители певицы.

В феврале текущего года Бейонсе опубликовала в своем профиле в Instagram снимок, на котором было видно, что она беременна. «Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое, и спасибо за наилучшие пожелания», — написала тогда исполнительница.

Супругом Бейонсе (ее настоящее имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) с апреля 2008 года является рэпер Шон Кори Картер, известный под псевдонимом Jay-Z. У них есть пятилетняя дочь, которую зовут Блю Айви Картер.