СМИ: Депутат Милонов и боец Емельяненко снимутся в фильме «Ложь Матильды»

В соцсетях гадают, будет ли Милонов в роли Николая II, а Емельяненко в роли Матильды Кшесинской?

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также митрополит Викентий и семь историков в роли семи историков в фильме режиссера Сергея Алиева «Ложь Матильды». Кинокартину, как сообщает «Интерфакс», снимут в ответ на фильм Алексея Учителя «Матильда».

Алиев объяснил, что он решил снять свой фильм под воздействием трейлера «Матильды». Хотя и признался, что сам фильм Учителя о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской он еще не видел.

«В фильме, кроме мифа, что у государя-императора были отношения до брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все остальные мифы, которые существуют до сих пор», — сказал Алиев.

Он сообщил, что хочет опровергнуть, что император был «кровавым» и «слабохарактерным», пояснив, что его оскорбляет «хула на царя», которая, по его мнению, присутствует в фильме «Матильда».

«Я посмотрел трейлер, там показаны отношения самки — кобеля, а это ведь святой император», — заявил Алиев.

Предположительно, «Ложь Матильды» выйдет с 10 по 15 сентября. Алиев надеется, что фильм покажут по одному из федеральных каналов, в противном случае он будет распространяться в интернете. К съемкам планируют приступить на следующей неделе.

*Как позже сообщил LIFE со ссылкой на менеджера Емельяненко, с ним никто в связи с участием в картине не разговаривал, а у него самого таких планов не было. Таким образом, «информация об участии Федора в съемках — ложная».