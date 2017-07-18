СМИ: Депутат Милонов и боец Емельяненко снимутся в фильме «Ложь Матильды»

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 03:45

СМИ: Депутат Милонов и боец Емельяненко снимутся в фильме «Ложь Матильды»

СМИ: Депутат Милонов и боец Емельяненко снимутся в фильме "Ложь Матильды"

В соцсетях гадают, будет ли Милонов в роли Николая II, а Емельяненко в роли Матильды Кшесинской?

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также митрополит Викентий и семь историков в роли семи историков в фильме режиссера Сергея Алиева «Ложь Матильды». Кинокартину, как сообщает «Интерфакс», снимут в ответ на фильм Алексея Учителя  «Матильда».

Алиев объяснил, что он решил снять свой фильм под воздействием трейлера «Матильды». Хотя и признался, что сам фильм Учителя о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской он еще не видел.

«В фильме, кроме мифа, что у государя-императора были отношения до брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все остальные мифы, которые существуют до сих пор», — сказал Алиев.

Он сообщил, что хочет опровергнуть, что император был «кровавым» и «слабохарактерным», пояснив, что его оскорбляет «хула на царя», которая, по его мнению, присутствует в фильме «Матильда».

«Я посмотрел трейлер, там показаны отношения самки — кобеля, а это ведь святой император», — заявил Алиев.

Предположительно, «Ложь Матильды» выйдет с 10 по 15 сентября. Алиев надеется, что фильм покажут по одному из федеральных каналов, в противном случае он будет распространяться в интернете. К съемкам планируют приступить на следующей неделе.

*Как позже сообщил LIFE со ссылкой на менеджера Емельяненко, с ним никто в связи с участием в картине не разговаривал, а у него самого таких планов не было. Таким образом, «информация об участии Федора в съемках — ложная». 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии