СМИ: Мединский назвал постановку Серебренникова «шабашем извращенцев»

Премьеру спектакля перенесли на май 2018 года из-за неготовности постановки

Министр культуры России Владимир Мединский назвал балет «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова «шабашем извращенцев», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в театральных кругах, знакомого с ситуацией.

В пресс-службе министерства на запрос издания о подтверждении этого факта сообщили, что «цензура и запреты не являются стилем работы ведомства». Также подтвердили факт телефонного разговора Мединского и директора Большого театра Владимира Урина, но отказались комментировать его содержание.

По словам источника в театральных кругах, Мединский в разговоре назвал постановку Серебренникова «шабашем извращенцев» и потребовал убрать «пропаганду».

Ранее РИА Новости сообщило, что Министерство культуры опровергло информацию о том, что премьеру спектакля «Нуреев» в Большом театре перенесли по распоряжению министра культуры Мединского. Пресс-секретарь министра Ирина Казначеева сообщила, что Мединский не смотрел спектакль.

Генеральный директор ГАБТа Владимир Урин заявил, что премьеру спектакля перенесли на май 2018 года из-за неготовности постановки.