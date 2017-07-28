СМИ назвали город, в котором пройдет «Евровидение-2018»

В конкурсе текущего года победу одержал Сальвадор Собрал
Международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году пройдет в португальской столице Лиссабоне. Об этом пишет Life со ссылкой на решение телевидения Португалии и Европейского вещательного союза.
В официальном Twitter-аккаунте мероприятия появился ролик, посвященный конкурсу.
Также стало известно, что полуфиналы «Евровидения-2018» пройдут 8 и 10 мая, а финал запланирован на 12 мая.
Напомним, Португалия получила право на проведение песенного конкурса после победы Сальвадора Собрала на «Евровидении», которое прошло в мае 2017 года в Киеве.
Россию на мероприятии должна была представить Юлия Самойлова, однако она не смогла принять участие из-за запрета от СБУ на въезд в страну.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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