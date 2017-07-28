СМИ назвали город, в котором пройдет «Евровидение-2018»

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 09:45

СМИ назвали город, в котором пройдет «Евровидение-2018»

СМИ назвали город, в котором пройдет "Евровидение-2018"

В конкурсе текущего года победу одержал Сальвадор Собрал

Международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году пройдет в португальской столице Лиссабоне. Об этом пишет Life со ссылкой на решение телевидения Португалии и Европейского вещательного союза.

В официальном Twitter-аккаунте мероприятия появился ролик, посвященный конкурсу.

Также стало известно, что полуфиналы «Евровидения-2018» пройдут 8 и 10 мая, а финал запланирован на 12 мая.

Напомним, Португалия получила право на проведение песенного конкурса после победы Сальвадора Собрала на «Евровидении», которое прошло в мае 2017 года в Киеве.

Россию на мероприятии должна была представить Юлия Самойлова, однако она не смогла принять участие из-за запрета от СБУ на въезд в страну.

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 09:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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