СМИ назвали город, в котором пройдет «Евровидение-2018»

В конкурсе текущего года победу одержал Сальвадор Собрал

Международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году пройдет в португальской столице Лиссабоне. Об этом пишет Life со ссылкой на решение телевидения Португалии и Европейского вещательного союза.

В официальном Twitter-аккаунте мероприятия появился ролик, посвященный конкурсу.

Также стало известно, что полуфиналы «Евровидения-2018» пройдут 8 и 10 мая, а финал запланирован на 12 мая.

Напомним, Португалия получила право на проведение песенного конкурса после победы Сальвадора Собрала на «Евровидении», которое прошло в мае 2017 года в Киеве.

Россию на мероприятии должна была представить Юлия Самойлова, однако она не смогла принять участие из-за запрета от СБУ на въезд в страну.