СМИ: Первый канал рассматривает две кандидатуры на место Малахова

Имена не разглашаются. Сообщается, что они не являются известными медийными персонами
Руководство Первого канала ищет телеведущего, который заменит телеведущего Андрея Малахова, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источник.
Отмечается, что переговоры ведутся сразу с двумя кандидатами, чьи имена не разглашаются. Они не являются известными медийными персонами.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов увольняется с Первого канала и переходит на ВГТРК.
Первый канал и официальный представитель Малахова пока не прокомментировали эту информацию. Нет комментариев и от самого телеведущего.
Накануне в ВГТРК опровергли сообщение о переходе ведущего.
Малахов проработал на Первом канале около 25 лет. Он был ведущим программ «Большая стирка», «Пять вечеров», а с 2005 года ведет программу «Пусть говорят».
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