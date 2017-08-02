СМИ: Первый канал рассматривает две кандидатуры на место Малахова

Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 01:45

СМИ: Первый канал рассматривает две кандидатуры на место Малахова

СМИ: Первый канал рассматривает две кандидатуры на место Малахова

Имена не разглашаются. Сообщается, что они не являются известными медийными персонами

Руководство Первого канала ищет телеведущего, который заменит телеведущего Андрея Малахова, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

Отмечается, что переговоры ведутся сразу с двумя кандидатами, чьи имена не разглашаются. Они не являются известными медийными персонами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов увольняется с Первого канала и переходит на ВГТРК.

Первый канал и официальный представитель Малахова пока не прокомментировали эту информацию. Нет комментариев и от самого телеведущего.

Накануне в ВГТРК опровергли сообщение о переходе ведущего.

Малахов проработал на Первом канале около 25 лет. Он был ведущим программ «Большая стирка», «Пять вечеров», а с 2005 года ведет программу «Пусть говорят».

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нурбек

    Нурбек

    Цена вопроса

    Читать статью
  • Софья

    Софья

    Какой проходной балл? / Строений балл?

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии