СМИ: певицу Екатерину Шаврину госпитализировали с приступом

Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 23:45

СМИ: певицу Екатерину Шаврину госпитализировали с приступом

СМИ: певицу Екатерину Шаврину госпитализировали с приступом

Артистку доставили на скорой из дома

Известную певицу Екатерину Шаврину госпитализировали в больницу с приступом, пишет Life.

Отмечается, что врачи диагностировали у 74-летней артистки сердечное заболевание.

Издание пишет, что Шаврину забрали на скорой из дома. Певице назначили курс интенсивной терапии.

Екатерина Шаврина является заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой России. Она является единственной советской певицей, которая два раза выступала с сольными концертами в зале заседаний Организации Объединенных Наций.

При этом «Рен ТВ» пишет, что певица опровергла новость о ее госпитализации, отметив, что в 15:00 в пятницу, 30 июня, она выступает в Октябрьском зале в Петербурге. «Как я могу где-то лежать?» – приводит канал слова Шавриной.

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Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 23:45
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