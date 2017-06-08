СМИ: Пугачевой в третий раз сделали операцию по стентированию сосудов

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 21:46

СМИ: Пугачевой в третий раз сделали операцию по стентированию сосудов

СМИ: Пугачевой в третий раз сделали операцию по стентированию сосудов

Пугачева обратилась в больницу еще 26 мая, а через пару дней ее выписали из медучреждения

Легенда российской эстрады Алла Пугачева перенесла операцию по стентированию сосудов в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Лайф».

Как сообщает издание, к врачам певица обратилась еще 26 мая. Ее обследовали и приняли решение об операции. После хирургического вмешательства кровоток к внутренним органам должен быть нормализован. 30 мая певицу уже отпустили домой.

Это уже третья подобная операция, перенесенная Аллой Пугачевой. Ранее стентирование сосудов ей делали в 2008 и 2010 годах.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 21:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии