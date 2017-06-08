СМИ: Пугачевой в третий раз сделали операцию по стентированию сосудов

Пугачева обратилась в больницу еще 26 мая, а через пару дней ее выписали из медучреждения

Легенда российской эстрады Алла Пугачева перенесла операцию по стентированию сосудов в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Лайф».

Как сообщает издание, к врачам певица обратилась еще 26 мая. Ее обследовали и приняли решение об операции. После хирургического вмешательства кровоток к внутренним органам должен быть нормализован. 30 мая певицу уже отпустили домой.

Это уже третья подобная операция, перенесенная Аллой Пугачевой. Ранее стентирование сосудов ей делали в 2008 и 2010 годах.