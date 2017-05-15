СМИ сообщили, что Брэд Питт и Анджелина Джоли решили сохранить брак

Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 05:45

СМИ сообщили, что Брэд Питт и Анджелина Джоли решили сохранить брак

СМИ сообщили, что Брэд Питт и Анджелина Джоли решили сохранить брак

Близкие к паре источники утверждают, что супруги все еще любят друг друга

Известные голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли передумали разводиться и начали понемногу работать над восстановлением отношений. Издание Holliwood Life со ссылкой на близкие к паре источники пишет, что, совершенно очевидно, супруги до сих пор любят друг друга, передает «Российская газета».

Издание отмечает, что Питт и Джоли начали часто общаться, причем не только по телефону. Кроме этого, звезды проводят вместе много времени, однако дети на их встречах пока не присутствуют.

Также сообщается, что Джоли уже присмотрела себе дом рядом с жильем мужа. Питт же, в свою очередь, делает все возможное, чтобы стать лучше, в том числе завязал с алкоголем.

Напомним, супруги решили расстаться после 12 лет отношений и двух лет супружества, но бракоразводный процесс сильно затянулся. Причиной же для подачи заявления на расторжение брака стал инцидент в 2016 году, когда пьяный Брэд Питт набросился с кулаками на своего пасынка на борту частного самолета.

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Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 05:45
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