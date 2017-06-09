СМИ: Стоун подарил Путину пустую коробку от диска с фильмом Кубрика

Сообщается, что режиссер посоветовал президенту РФ посмотреть картину, когда записывал с ним интервью

Американский режиссер Оливер Стоун подарил российскому лидеру Владимиру Путину пустую коробку от диска с лентой Стэнли Кубрика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский журнал Variety.

Издание пишет, что Стоун посоветовал Путину посмотреть фильм «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964) в то время, когда записывал интервью с главой российского государства для своего четырехсерийного документального фильма.

Отмечается, что Путин вместе с режиссером посмотрел как минимум один фрагмент фильма Кубрика. Затем Стоун подарил главе РФ коробку из-под диска.

Издание пишет, что Путин открыл ее, убедился, что она пустая, и якобы сказал через переводчика: «Типичный американский подарок».

Напомним, фильм Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан в США на канале Showtime 12-15 июня. В нем, в частности, затронуты темы НАТО, стратегии США на Ближнем Востоке, вмешательство Вашингтона в политику РФ. Также в ленте будет идти речь об экс-сотруднике АНБ Эдварде Сноудене и бывшем американском госсекретаре Хиллари Клинтон.