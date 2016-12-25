Смотрим, как Александр Карлин открыл губернаторскую елку в Барнауле

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 07:45

Губернаторские елки пройдут в краевой столице с 23 по 30 декабря

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 23 декабря, открыл губернаторскую елку. Представление «Сказка о Новом годе и настоящем богатыре» будет идти до 30 декабря.

Предполагается, что за это время сказку увидят более 11 тысяч учащихся 1-4 классов из городов и районов края. Всего пройдет 16 спектаклей.

Как пишет официальный сайт администрации региона, глава края рассказал пришедшим на представление детям, что скоро в Барнауле образуют «Кванториум». Карлин отметил, что технопарк заработает в краевой столице уже через пару месяцев.  

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 07:45
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