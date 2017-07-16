Смотрим, как группа «Руки вверх» зажгла в Заринске на День города

Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 23:45

Смотрим, как группа «Руки вверх» зажгла в Заринске на День города

Смотрим, как группа "Руки вверх" зажгла в Заринске на День города

На праздничном мероприятии был полный аншлаг, отмечают жители города

Группа «Руки вверх» выступила перед жителями Заринска на День города — 15 июля, когда город одновременно празднует еще и День металлурга.

Концерт организовало предприятие «Алтай-Кокс». Также перед горожанами выступила группа «Лейся песня» и Владимир Кузьмин. На праздничном мероприятии был полный аншлаг, отмечают жители города.

«Мы счастливы, что, чем дальше уезжаешь от больших мегаполисов, тем добрее и гостеприимнее и, наверное, честнее люди, которые приходят на такие концерты и такие праздники. Сегодня в очередной раз убеждаемся, что каждый из вас нашел для себя какую-то маленькую частичку любви. Мы очень рады, что, впервые находясь в вашем городе, сразу увидели вот такое огромное количество новых друзей, которые теперь появились у нас в Заринске. С Днем города. С Днем металлурга, друзья», — поздравил со сцены жителей города лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.   

Праздник завершился фейерверком.

Напомним, что в прошлом году на День города в Заринске выступали Дима Билан и Игорь Саруханов.

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Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 23:45
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