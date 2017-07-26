Смотрим, как губернатор Карлин спел песню вместе с жителями села Сростки

Глава региона спел несколько строчек из песни «Как родная меня мать провожала»
Губернатор Алтайского края Александр Карлин</strong> спел народную песню «Как родная меня мать провожала» вместе с гостями Шукшинского кинофестиваля и жителями села Сростки.
Звезд кино в этом году на улице Правда Шукшина лично встречал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона исполнил одну из песен вместе с народным музыкальным коллективом, а потом проводил гостей в музей, где они вместе познакомились с фотовыставкой Александра Волобуева «Кислород Пикета. Сростки — навсегда».
Помогали петь главе региона народный артист России, режиссер и драматург Виктор Мережко, а также бывший глава администрации Бийского района Евгений Якуба.
Отметим, что в 2012 году Александр Карлин спел песню «С чего начинается Родина», которую исполнил вместе с коллективом телеканала «Катунь 24».
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
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Екатерина Г
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Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
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