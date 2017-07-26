Смотрим, как губернатор Карлин спел песню вместе с жителями села Сростки

Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 15:46

Смотрим, как губернатор Карлин спел песню вместе с жителями села Сростки

Смотрим, как губернатор Карлин спел песню вместе с жителями села Сростки

Глава региона спел несколько строчек из песни «Как родная меня мать провожала»

Губернатор Алтайского края Александр Карлин</strong> спел народную песню «Как родная меня мать провожала» вместе с гостями Шукшинского кинофестиваля и жителями села Сростки.

Звезд кино в этом году на улице Правда Шукшина лично встречал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона исполнил одну из песен вместе с народным музыкальным коллективом, а потом проводил гостей в музей, где они вместе познакомились с фотовыставкой Александра Волобуева «Кислород Пикета. Сростки — навсегда».

Помогали петь главе региона народный артист России, режиссер и драматург Виктор Мережко, а также бывший глава администрации Бийского района Евгений Якуба.

Отметим, что в 2012 году Александр Карлин спел песню «С чего начинается Родина», которую исполнил вместе с коллективом телеканала «Катунь 24».

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Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 15:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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