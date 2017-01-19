Смотрим на скрытую связь между героями мультфильмов Pixar

В ролике показаны отрывки мультфильмов «Головоломка», «Хороший динозавр», «Корпорация монстров», «Храбрая сердцем» и другие
Анимационная студия Pixar опубликовала ролик, в котором рассказано о связи между героями мультфильмов.
Видео вышло в свет 15 января и уже успело набрать около пяти миллионов просмотров. Видеоролик был смонтирован из сцен мультфильмов Pixar, среди которых»Головоломка», «Хороший динозавр», «Корпорация монстров», «Храбрая сердцем», «Тачки», «Вверх!», «Суперсемейка», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо», а также трилогия «История игрушек».
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