Смотрим на скрытую связь между героями мультфильмов Pixar

В ролике показаны отрывки мультфильмов «Головоломка», «Хороший динозавр», «Корпорация монстров», «Храбрая сердцем» и другие

Анимационная студия Pixar опубликовала ролик, в котором рассказано о связи между героями мультфильмов.

Видео вышло в свет 15 января и уже успело набрать около пяти миллионов просмотров. Видеоролик был смонтирован из сцен мультфильмов Pixar, среди которых»Головоломка», «Хороший динозавр», «Корпорация монстров», «Храбрая сердцем», «Тачки», «Вверх!», «Суперсемейка», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо», а также трилогия «История игрушек».