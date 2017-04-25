Смотрим новый клип Киркорова и Тимати на общую песню «Последняя весна»

Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 19:45

Смотрим новый клип Киркорова и Тимати на общую песню «Последняя весна»

Смотрим новый клип Киркорова и Тимати на общую песню "Последняя весна"

Песня «Последняя весна» рассказывает о любви, закончившейся разводом

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров и рэпер Тимати представили клип на совместную песню «Последняя весна».

Песня рассказывает о любви, которая закончилась разводом. Клип был опубликован только 24 апреля. На момент публикации новости его посмотрели уже более двух миллионов человек.

Отметим, что пять лет назад между исполнителями произошел серьезный конфликт. Скандал разгорелся после премии «МУЗ-ТВ» – тогда Тимати не получил ни одной тарелки. После премии Тимати написал гневный пост в Twitter, отметив, что все, кто удостоился награды, получили ее незаслуженно. На это ответил Киркоров. После этого музыканты придумывали новые способы задеть друг друга, а Тимати даже записал обращение к Киркорову «Давай, до свидания».

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Александр
Автор: Александр Апрель 25, 2017 19:45
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