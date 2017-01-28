Солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался в Минске

В последнее время музыкант тяжело болел

Народный артист Белоруссии, участник известного вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь музыканта Анастасию.

В субботу, 28 января, она написала, что Тиханович умер минувшей ночью. Дочь музыканта поблагодарила всех, «кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом», а также тех, «кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год».

Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища. В 1973 году вошел в состав ВИА «Верасы», который долгие годы пользовался популярность на территории Советского Союза. Вместе с ним в ансамбле пела его будущая супруга — Ядвига Поплавская. В 1986 году они покинули коллектив и создали дуэт «Счастливый случай», а также Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, который позже стал продюсерским центром.