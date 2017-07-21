Солист группы Linkin Park покончил с собой в США

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 15:46

Солист группы Linkin Park покончил с собой в США

Солист группы Linkin Park покончил с собой в США

Тело Честера Беннингтона нашли утром в четверг в его доме

Следователи округа Лос-Анджелес (США) подтвердили смерть лидера известной американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Associated Press.

Первым о смерти 41-летнего музыканта сообщил портал TMZ. Ресурс написал, что он совершил суицид. Тело Беннингтона нашли утром в четверг, 20 июля, в его доме.

Издание пишет, что артист в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У музыканта остались шестеро детей от двух жен.

Беннингтон являлся одним из основателей и вокалистом Linkin Park. Также он был участником групп Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.

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Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 15:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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