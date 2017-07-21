Солист группы Linkin Park покончил с собой в США

Тело Честера Беннингтона нашли утром в четверг в его доме



Следователи округа Лос-Анджелес (США) подтвердили смерть лидера известной американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Associated Press.

Первым о смерти 41-летнего музыканта сообщил портал TMZ. Ресурс написал, что он совершил суицид. Тело Беннингтона нашли утром в четверг, 20 июля, в его доме.

Издание пишет, что артист в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У музыканта остались шестеро детей от двух жен.

Беннингтон являлся одним из основателей и вокалистом Linkin Park. Также он был участником групп Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.