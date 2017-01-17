«Соскучились по мне?» Рассказываем о новом сезоне сериала «Шерлок» в гифках

Объясняем, чем хорош четвертый сезон британского сериала



На Первом канале и на телеканале BBC в ночь на 16 января завершился показ четвертого сезона сериала «Шерлок». Объясняем в гифках, что произошло в новом сезоне и почему его создатели дали понять в конце, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон больше никогда к нам не вернутся на экраны. Осторожно: в тексте могут быть спойлеры.

«Слив» заключительной серии в интернет

Четвертый сезон запомнится не только смертью Мэри Ватсон, появлением сестры Шерлока Холмса, а также появлением на пять минут во флэш-бэках Джеймса Мориарти. Российские хакеры каким-то образом умудрились украсть третью серию четвертого сезона под названием «Последнее дело Шерлока» за день до официального показа на BBC. Это вызвало скандал в интернете. Многие утверждали, что так и было задумано и это дело рук не то Джеймса Мориарти, не то лично Владимира Путина, который заранее решил узнать, чем там все закончилось, поэтому попросил помощников скачать новую серию.

Любопытно, что официальный Twitter-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева отметил публикацию блогера Руслана Усачева про британский сериал «Шерлок».

«На этом расходимся, шерлокоманы. Время спячки #НочьШерлока», — говорится в записи интернет-автора. Это единственный твит, которому глава правительства поставил «лайк».

Всенародная любовь к «Шерлоку»

«Шерлок» Стивена Моффата и Марка Гэттиса по-прежнему остается главным сериалом последних семи лет. Конечно, фанаты «Игры престолов» могут с этим поспорить. Однако BBC не балует поклонников новыми сериями каждый год, чтобы все это превратилось в «мыльную оперу». По-прежнему каждая серия — отдельный фильм. Третий сезон, напомним, выходил три года назад. Поклонники за это время успели соскучиться по любимым персонажам.

Смерть Мэри

Сценаристы и создатели «Шерлока» приучили нас к тому, что в каждом сезоне кто-то умирает. Печальные ряды пополнила и персонаж Мэри Ватсон, которая стала важным ключом к концу третьего и началу четвертого сезона. В начале серии «Шесть Тэтчер» мы не ожидаем, что обычное расследование случайной смерти члена влиятельной британской семьи закончится смертью Мэри.

Главный злодей похож на Жириновского

В серии «Шерлок при смерти» появляется новый злодей в исполнении Тоби Джонса. Он играет серийного убийцу, которого Шерлок называет самым опасным своим соперником. Вторая серия действительно получилась невероятно увлекательной, а Тоби Джонс со своим демоническим смехом вполне мог соперничать с Владимиром Жириновским.

Появление сестры Шерлока и Майкрофта

Кульминацией сезона стала третья серия, где мы узнаем о младшей сестре Холмса и Майкрофата Эвр. Она оказывается самым жутким и мрачным персонажем сериала. Она смогла загипнотизировать не только всех охранников тюрьмы, где находится сама, но и самого Джеймса Мориарти. «Последнее дело Холмса» — адреналиновый триллер, в котором форма намного важнее всех остальных логических нестыковок. В этой самой личной для себя серии Холмс дает волю эмоциям и разбирается в самом себе. Моффат и Гэттис сделали четвертый сезон завершением всей истории о приключениях великого сыщика и его друга доктора Ватсона. Более лирического окончания, чем спасение друга и сестры, придумать было сложно.

Джеймс Мориарти вернулся на 5 минут

Соскучились по мне? В четвертом эпизоде великий злодей и главный соперник Холмса вернется. Правда, всего на несколько минут и в воспоминаниях. Все же помнят, что он умер? Мориарти вызвал чувство ностальгии у поклонников сериала.