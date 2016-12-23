Сотрудники театра Армена Джигарханяна считают, что их незаконно уволили

В числе тех, кто считает незаконным свое увольнение, костюмер, режиссер и другие сотрудники

Несколько сотрудников Московского драматического театра, худруком которого является Армен Джигарханян, будут судиться из-за незаконного, по их мнению, увольнения. Об этом пишет «СтарХит».

В числе тех, кто подал в суд, теперь уже бывший костюмер Маргарита Черес. В этом театре она проработала 20 лет. По рассказам Черес, ее вызвали и просто вручили трудовую книжку, где было написано «невыполнение должностных обязанностей». Она отметила, что проиграла дело.

Также судится с театром режиссер по имени Дмитрий. Вместе с Маргаритой Черес он планирует подать в суд повторно – за компенсацией. Актрису Дану Назарову тоже уволили. Женщина отметила, что отработала в театре восемь лет, а затем ушла в декрет. Но вместо оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком ей отдали трудовую книжку. Назарова тоже намерена судиться.